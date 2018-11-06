Эстония по этим граблям уже походила: Таллин попросили научить Киев терпимости к русскому языку

Таллин, 6 ноября. На сайте прибалтийского издания Delfi появилась статья, призывающая Таллин научить Киев терпимости к русскому языку.

Автор статьи напомнил, что отношение к русскому языку в Эстонии было разным. По его словам, во время очередного слета Балтийского форума, на котором присутствовали делегаты от всех трех республик тогда еще Советской Прибалтики, произошел крайне неприятный инцидент. Стороны в ходе заседаний говорили на своих родных языках, а чтобы каждому была понятна речь выступающих, привлекли переводчиков. После перерыва выступал представитель от Эстонии. Заговорив, большая часть зала начала «проверять» наушники и не понимала, о чем рассказывает выступающий. Как выяснилось, переводчики оказались не на своих рабочих местах из-за организационных неполадок. Гости стали требовать от спикера говорить на русском языке, так как его знали все.

«Ведущий с чисто нордической настойчивостью так и не перешел на чуждый ему язык. Хотя точно знаю, что говорил он на нем свободно, да и понимал не хуже», — пишет автор.

По его словам, с тех пор в области межъязыкового общения Эстонии достигнут прогресс. Он подчеркнул, что обстановка в стране поменялась, стала «более терпимая, чем в любой другой бывшей «братской республике». Однако, отметил журналист, нельзя сравнить отношение к русскому языку в Белоруссии, где он является государственным языком.

По мнению журналиста, Таллину следует поделиться с Киевом опытом и научить терпимости к носителям другого языка. Кроме того, добавил автор статьи, Эстония могла бы еще помочь Украине, которая требует от Константинополя автокефалию, с навыками общения двух церквей одной конфессии, но разной юрисдикции.