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Российские ученые нашли антибиотик в слюне таежного медведя

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Российские ученые нашли антибиотик в слюне таежного медведя

Москва, 6 ноября. Российские ученые нашли антибиотик в пробах слюны, взятых из пасти сибирского медведя. Как пишет газета «Известия», «клетки-убийцы» оказались эффективны против золотистого стафилококка.

Химики планируют в дальнейшем использовать это открытие и найти эффективные противомикробные вещества. Ученые считают, что дальнейшее изучение диких животных поможет найти препарат, чтобы победить антимикробную резистентность.

Как говорится в материале издания, специалисты из Института биоорганической химии Российской академии наук занимаются поиском новых антибиотиков в ротовой полости диких животных. Они предполагают, что в пасти любых диких животных есть вещества, которые защищают их от инфекций. Они содержатся в микрофлоре. Это позволяет представителям фауны без вреда питаться сырым мясом и падалью.

Российские ученые нашли антибиотик в слюне таежного медведя

Автор: Алия Садыкова
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