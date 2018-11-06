Подросток в Австралии на спор съел слизняка и умер

Сидней, 6 ноября. Австралийский подросток Сэм Боллард на спор съел слизняка, из-за чего заразился мозговым червем и умер через восемь лет.

Спор произошел в 2010 году. Тогда молодому человеку было 19 лет. Он и его друзья сидели во дворе и пили красное вино.

«Затем заметили слизняка и разговор как-то перешел на него, — вспоминает его товарищ Джимми Гэлвин. — Сэм сказал, что съест его, мы не поверили, а он взял и съел».

После этого Боллард почувствовал недомогание, а также боль в ногах. Мать отвела его в больницу, и врачи установили, что съеденный молодым человеком слизняк был заражен паразитом — нематодой Angiostrongylus cantonensis. Это привело к заражению австралийца ангиостронгилезом.

Боллард впал в кому на 420 дней. Очнулся он парализованным. Больной не смог самостоятельно употреблять пищу и требовал круглосуточного ухода, однако находился в сознании. Когда товарищ, с которым произошел спор, пришел к нему с извинениями, у Болларда началась истерика.

Молодой человек скончался 2 ноября в больнице. В последние минуты жизни его окружали родные и близкие.