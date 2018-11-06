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Назван самый сексуальный мужчина года

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Назван самый сексуальный мужчина годаНью-Йорк, 6 ноября. Американский журнал People выбрал самого сексуального мужчину года. Им стал 46-летний британский актер Идрис Эльба.

Известный актер весьма иронично отнесся к выбору People.

«Кто бы мог подумать»,  — написал Эльба на своей странице в Facebook.

Позже в интервью журналу People заявил, что выбор редакции для него был приятным сюрпризом, сообщает «Газета.ru».

«Я посмотрел в зеркало, оглядел себя. Подумал — ну да, сегодня секси», — рассказал Эльба.

Назван самый сексуальный мужчина года

Напомним, что Эльба известнен ролями в фильмах «Тор», «Большая игра», «Прометей» и «Темная башня». Также он исполнил главную роль в сериале «Лютер».

В 2017 году People назвал самым сексуальным мужчиной кантри-певца Блэйка Шелтона.

Автор: Денис Коробейников
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