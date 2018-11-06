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Форвард СКА Дацюк назвал главную причину поражения от ЦСКА в матче КХЛ

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Форвард СКА Дацюк назвал главную причину поражения от ЦСКА в матче КХЛ

Санкт-Петербург, 6 ноября. Лидер петербургского СКА Павел Дацюк после поражения от столичного ЦСКА (1:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) отметил, что москвичи смогли воспользоваться их ошибками. Кроме того, нападающий остался недоволен своей игрой.

Дацюк указал на то, что в настоящее время хоккеисты СКА не делали работу над ошибками. Однако обратил внимание, что столичные соперники были «злее и лучше настроены».

«У соперника многое получилось на льду, плюс они воспользовались нашими ошибками — это главная причина нашей неудачи», — объяснил форвард.

Дацюк также остался недоволен своей игрой, поскольку считает, что провел матч слабо, пишет News.ru.

Следующий матч СКА проведет против 12 ноября екатеринбургского «Автомобилиста».

Автор: Алексей Громов
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