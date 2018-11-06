Военный эксперт Неелов, обвиняемый в госизмене, обжаловал свой арест

Москва, 6 ноября. Военный эксперт «Центра стратегической конъюнктуры» Владимир Неелов, обвиняемый в госизмене, обжаловал свой арест, к которому его приговорил Лефортовский суд Москвы, сообщила во вторник пресс-секретарь суда Екатерина Краснова.

«1 ноября на постановление Лефортовского суда подана жалоба», — уточнила она в беседе с ТАСС.

Неелов был арестован по решению Лефортовского суда 26 октября. Его подозревают в государственной измене. По предварительным данным, Неелов передавал за рубеж сведения, составляющие гостайну. Неелова могут приговорить к 20 годам лишения свободы.

Неелов является выпускником факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета. Он специализировался на изучении частных военных компаний, а также способах ведения современных войн.

В этой связи ранее «Новая газета» провела очередное фейковое «расследование», в котором заявила, что Неелов якобы связан с так называемой ЧВК «Вагнера». При этом единственным основанием для подобного вывода стала обложка книги Неелова, которую он написал вместе с публицистом Олегом Валецким.

Журналисты либерального издания заявили, что Валецкий якобы уже несколько лет работает в ЧВК. Никаких доказательств этого в публикации приведено не было. При этом, как выяснило Федеральное агентство новостей, Валецкий никогда не работал в так называемой ЧВК «Вагнера».