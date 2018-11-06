Международные корпорации де-факто купили Украину за долги — политолог

Киев, 6 ноября. Украине никогда не отдать многомиллионные долги, которые стали вечным якорем, делающим государство зависимым от внешних игроков, считает украинский политолог Руслан Бортник.

По его мнению, Украина давно прошла тот период, за который необходимо было отдать заимствования. При росте экономики в 2–4% Киев никогда не выполнит свои обязательства, в связи с чем, полагает политолог, необходимо реструктуризировать основную часть международно-гарантированных долгов и перенести сроки оплаты на 20–50 лет, а от остальной части и вовсе отказаться.

Речь идет о долгах экс-президента Виктора Януковича и других «навязанных» Киеву политических задолженностях, считает Бортник, от которых необходимо отказаться, «набравшись смелости». В том числе политолог призвал украинские власти подать иски в международные суды и прекратить выплаты по международным долгам.

При этом политолог признал, что такой решительный шаг требует смелых политических лидеров, независимых от внешних игроков. Действующие власти Украины на такой сценарий не пойдут, констатировал эксперт, в связи с чем только продолжится наращивание долгов.

«Первые визиты новые президент и премьер будут вынуждены делать не в Брюссель и не в Вашингтон, а в офисы международных корпораций, которые де-факто купили Украину за долги», — цитирует его издание «ГолосUA».

Напомним, в конце апреля премьер-министр страны Владимир Гройсман заявил, что правительство не в состоянии обслуживать внешний долг страны, сумма оказалось слишком «неподъемной». По его словам, возобновление роста экономики может стать шагом к сокращению суммы заимствований.

Как отметил ранее ведущий программы «Пульс» Владимир Полуев и гости его передачи, обязательства Украины достигли такой отметки, что расплачиваться с многомиллиардными долгами придется не только внукам украинцев, но и их правнукам. По словам журналиста, каждый новорожденный уже должен почти по две тысячи долларов.