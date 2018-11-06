В Ираке нашли 202 братские могилы после разгрома ИГ

Женева, 6 ноября. Не менее 202 массовых захоронений было обнаружено в Ираке на территориях, которые некогда контролировали боевики «Исламского государства»1. Об этом говорится в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

Массовые захоронения были обнаружены в провинциях Найнава, Киркук, Салах-ад-Дин и Анбар. По оценкам экспертов ООН, в них может покоиться от 6 до 12 тыс. останков. На данный момент удалось вскрыть 23 захоронения, в котором погребено 1,2 тыс. тел. Среди убитых — женщины, дети, старики, инвалиды, иракские солдаты и иностранные сотрудники.

Работы по вскрытию могил проходят с участием следователей и саперов. В ООН призывают международное сообщество оказать помощь в эксгумации, перевозке, опознании тел погибших, а также в передаче останков их семьям.

«Эти могилы содержат останки тех, кто был безжалостно убит за то, что не стал следовать вывернутой идеологии и праву ИГ1, а также представителей этнических и религиозных меньшинств», — отметила Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

Она подчеркнула, что выявление жертв террористов необходимо также для проведения расследования. Эта работа позволит оценить масштаб злодеяний исламистов, деятельность которых попадает под определение военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида.

Напомним, что террористическая группировка «Исламское государство» официально запрещена в России. С 2014 года организация контролировала часть территорий Ирака и Сирии, однако в конце прошлого года боевики были разгромлены в обеих странах.

1 Организация запрещена на территории РФ.