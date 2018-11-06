Сирия, 6 ноября. Представитель Израиля заявил о готовности ударить по С-300 в Сирии. Один из местных активистов был задержан курдами в Хасаке. ВС Ирака перебросили около 30 тысяч солдат к границе с САР, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают вести перестрелки с исламистами на севере провинции Хама.

«Исламское государство»1: заявило об организации взрыва в районе Манбиджа в северо-восточной части Алеппо.

Курды: арестовали одного из местных активистов в Хасаке.

ВС Ирака: передислоцируют войска к сирийско-иракской границе на запад провинции Аль-Анбар.

Международная коалиция: продолжает патрулировать северо-восточные окраины Алеппо.

Провинция Дамаск

Стало известно, что Министр охраны окружающий среды Израиля Зеэв Элькин заявил о том, что израильские вооруженные силы готовы уничтожить зенитно-ракетные комплексы С-300, поставленные Россией в САР, в том случае если они атакуют военные самолеты ВВС Израиля в его воздушном пространстве. Он также выразил надежду на то, что при такой ситуации на момент удара в местах базирования комплексов не будет российских военных специалистов. Напомним, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о начале поставок С-300 в Сирию после того, как во второй половине сентября над Средиземным морем был сбит российский самолет Ил-20, в результате чего погибли 15 военных РФ, находившихся на борту. Известно, что причиной стали действия авиации Израиля, истребители которой «прикрылись» российским Ил-20 от ударов сирийских ПВО.

Провинция Алеппо

Информагентство «Аль-Амак», подконтрольное «Исламскому государству», заявило о взрыве, организованном членами террористической группировки в районе города Манбидж в северо-восточной части региона. Боевики утверждают, что на мине, заложенной в районе кольцевой развязки Ас-Сабиа Бахарат, подорвался автомобиль «Демократических сил Сирии»**** (SDF). На момент взрыва в транспортном средстве находился глава разведывательной службы SDF. Таким образом, в северной части региона на территориях, оккупированных курдами и протурецкими вооруженными формированиями, продолжается подпольная деятельность «спящих ячеек» ИГИЛ1, жертвами которой нередко становятся мирные жители.

Тем временем военные Соединенных Штатов продолжают патрулировать приграничный район населенного пункта Кобани, недавно оказавшегося под ударом турецких вооруженных сил. Видеозапись, на которой запечатлены американские военнослужащие на сирийско-турецкой границе, была опубликована российским агентством новостей Ruptly.

Провинция Хама

Новостной портал Masar Press Agency сообщает о том, что военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) обстреляли военные объекты радикалов на окраине населенного пункта Таль Сахр, расположенного к северо-западу от административного центра региона. В то же время правительственные подразделения ведут огонь по укрепрайонам исламистов в окрестностях города Аль-Латамина. Напомним, несмотря на действующий на границах «Большого Идлиба» режим прекращения огня, джихадисты террористической коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат Ан-Нусры»1***, продолжают проводить провокационные обстрелы территорий, подконтрольных правительственным силам. Это, в свою очередь, вынуждает войска САР прибегать к ответным боевым действиям.

Провинция Хасака

В провинции Хасака продолжаются аресты мирного населения. Как передает агентство новостей Syrian Network for Human Rights, один из местных активистов был задержан «Демократическими силами Сирии» (SDF) в районе населенного пункта Аль-Кабира. На данный момент о местонахождении арестанта ничего неизвестно. Напомним, жители региона нередко попадают в тюрьму после критических высказываний в адрес курдских радикалов. Ранее не раз поступали сообщения о митингах населения против принудительной мобилизации, а также за улучшение условий проживания в лагерях для беженцев. Отмечалось, что курдские радикалы неоднократно разгоняли протестующих при помощи огнестрельного оружия.

Ирак

Информационный портал Al Masdar News сообщает о том, что на сирийско-иракской границе были развернуты около 30 тысяч военнослужащих армии Ирака для отражения возможных нападений террористов «Исламского государства», активизировавшихся в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Отмечается, что иракские вооруженные силы стягиваются в район города Аль-Каим. Также в приграничную зону прибыли отряды проправительственного ополчения «Хашд Аш-Шааби». По словам бригадного генерала армии страны, позиции джихадистов на данный момент находятся всего в пяти километрах от контрольно-пропускных пунктов Ирака. Напомним, боевикам террористической группировки удалось отбить ряд утраченных ранее территорий после того, как «Демократические силы Сирии» (SDF) приостановили военную операцию по зачистке юго-восточных районов Сирийской Арабской Республики (САР) и начали отступать в направлении границы с Турцией.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)