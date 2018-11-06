Пражская полиция освободила задержанного с фальшивыми евро депутата Рады

Прага, 6 ноября. Депутат Рады, член фракции Радикальной партии Олега Ляшко — Андрей Лозовой, — задержанный накануне в пражском аэропорту при попытке рассчитаться поддельной купюрой в 200 евро, освобожден из-под стражи. Об этом сообщил во вторник журналистам официальный представитель полиции Праги Томаш Гулан.

По словам Гулана, сотрудники правоохранительных органов провели тщательное расследование и установили, что Лозовой находится вне подозрений.

Он уточнил, что в настоящее время возбуждено уголовное дело против неустановленного злоумышленника, изготовляющего фальшивые банкноты.

Лозовой, по информации пражских СМИ, попытался рассчитаться за покупку в одном из магазинов воздушной гавани Праги банкнотой в 200 евро. Кассир отказалась принимать купюру, тогда украинский политик ушел из магазина. Он был задержан полицией уже в пассажирском лайнере и затем доставлен в одно из отделений столичной полиции. По словам депутата, он стал жертвой злоумышленников.

Ляшко на своей странице в Facebook написал, что Лозовой якобы купил евро в одном из обменных пунктов в украинской столице. Валютных мошенников в настоящее время разыскивает полиция Украины.