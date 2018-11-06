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Сирия сегодня: 20 тысяч беженцев вернулись из Ливана, в провинции Латакия боевики нарушили перемирие

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Сирия сегодня: 20 тысяч беженцев вернулись из Ливана, в Латакии зафиксировали нарушение перемирия

Сирия, 6 ноября. Около 20 тысяч беженцев из САР, выехавшие с территории Ливана, вернулись домой. Российские военные заявили о нарушении перемирия в провинции Латакия. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

Беженцы возвращаются домой

С начала года около 20 тысяч сирийских беженцев вернулись в свои дома через пункт пропуска «Джейдет-Ябус». Об этом сообщил заместитель начальника Центра примирения враждующих сторон в Сирии Евгений Харченко.

«По нашим учетным данным, с начала 2018 года в места постоянного проживания вернулись более 20 тысяч беженцев», — подчеркнул российский офицер.

Сирия сегодня: 20 тысяч беженцев вернулись из Ливана, в Латакии зафиксировали нарушение перемирия

По его же словам, многие граждане Сирии были вынуждены провести на территории Ливана несколько лет. Там вынужденным переселенцам приходилось работать на самых сложных и низкооплачиваемых работах, зарабатывая по несколько долларов в день. Когда же ситуация в САР нормализировалась, беженцы начали постепенно возвращаться в свои дома.

По данным Центра примирения, число сирийских беженцев в Ливане составляет около 1,5 миллиона человек, из них порядка 380 тысяч покинули страну с началом боевых действий.

В лагерях Ливана остаются беженцы

В палаточных лагерях Ливана остается более 150 тысяч беженцев, сообщила сотрудник отдела по связям UNHCR в Ливане Лиса Абу Халед.

«В настоящее время UNHCR в Ливане зарегистрировало около миллиона беженцев из Сирии. Около 17% из них живут в неофициальных палаточных городках», — подчеркнула она.

Халед утверждает, что на сегодняшний день UNHCR не уполномочено отправлять сирийцев обратно в САР, однако сотрудники организации постоянно работают над вопросами, которые препятствуют беженцам уехать из Ливана. UNHCR пытается сделать все возможное, чтобы граждане Сирийской Арабской Республики могли получить все необходимые документы.

Сирия сегодня: 20 тысяч беженцев вернулись из Ливана, в Латакии зафиксировали нарушение перемирия

Напомним, власти Ливана с самого начала военной операции РФ в САР поддержали инициативу Москвы по возвращению сирийских беженцев на родину и продолжают оказывать им всевозможную помощь.

Обстановка в зонах деэскалации

За минувшие сутки российские специалисты в  комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали один случай нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

«Зафиксирован случай стрельбы в провинции Латакия. Турецкой частью представительства нарушений не зафиксировано», — значится в документе российского военного ведомства.

Сирия сегодня: 20 тысяч беженцев вернулись из Ливана, в Латакии зафиксировали нарушение перемирия

Более того, российские специалисты ЦПВС провели гуманитарную акцию в населенном пункте Суэйса (провинция Эль-Кунейтра), где раздали жителям 450 продовольственных наборов весом 1,95 тонны.

Автор: Сергей Чемеков
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