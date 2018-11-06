Сирия сегодня: 20 тысяч беженцев вернулись из Ливана, в провинции Латакия боевики нарушили перемирие

Сирия, 6 ноября. Около 20 тысяч беженцев из САР, выехавшие с территории Ливана, вернулись домой. Российские военные заявили о нарушении перемирия в провинции Латакия. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

Беженцы возвращаются домой

С начала года около 20 тысяч сирийских беженцев вернулись в свои дома через пункт пропуска «Джейдет-Ябус». Об этом сообщил заместитель начальника Центра примирения враждующих сторон в Сирии Евгений Харченко.

«По нашим учетным данным, с начала 2018 года в места постоянного проживания вернулись более 20 тысяч беженцев», — подчеркнул российский офицер.

По его же словам, многие граждане Сирии были вынуждены провести на территории Ливана несколько лет. Там вынужденным переселенцам приходилось работать на самых сложных и низкооплачиваемых работах, зарабатывая по несколько долларов в день. Когда же ситуация в САР нормализировалась, беженцы начали постепенно возвращаться в свои дома.

По данным Центра примирения, число сирийских беженцев в Ливане составляет около 1,5 миллиона человек, из них порядка 380 тысяч покинули страну с началом боевых действий.

В лагерях Ливана остаются беженцы

В палаточных лагерях Ливана остается более 150 тысяч беженцев, сообщила сотрудник отдела по связям UNHCR в Ливане Лиса Абу Халед.

«В настоящее время UNHCR в Ливане зарегистрировало около миллиона беженцев из Сирии. Около 17% из них живут в неофициальных палаточных городках», — подчеркнула она.

Халед утверждает, что на сегодняшний день UNHCR не уполномочено отправлять сирийцев обратно в САР, однако сотрудники организации постоянно работают над вопросами, которые препятствуют беженцам уехать из Ливана. UNHCR пытается сделать все возможное, чтобы граждане Сирийской Арабской Республики могли получить все необходимые документы.

Напомним, власти Ливана с самого начала военной операции РФ в САР поддержали инициативу Москвы по возвращению сирийских беженцев на родину и продолжают оказывать им всевозможную помощь.

Обстановка в зонах деэскалации

За минувшие сутки российские специалисты в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали один случай нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

«Зафиксирован случай стрельбы в провинции Латакия. Турецкой частью представительства нарушений не зафиксировано», — значится в документе российского военного ведомства.

Более того, российские специалисты ЦПВС провели гуманитарную акцию в населенном пункте Суэйса (провинция Эль-Кунейтра), где раздали жителям 450 продовольственных наборов весом 1,95 тонны.