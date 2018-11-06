«Хуже уже некуда»: зарубежные аналитики оценили изменения Украины при Порошенко

Киев, 6 ноября. С 2013 года индекс человеческого развития на Украине упал на 10 позиций. Об этом свидетельствуют данные международного рейтинга, пишет автор статьи «Иностранные аналитики оценили годы правления Порошенко: хуже уже некуда!», экономист и юрист Максим Гольдарб на сайте Голос.Ua.

По данным СМИ, с 2014 года численность экономически активного населения на Украине сократилась на 3,07 миллиона человек. Работающих украинцев стало на 3,28 миллиона меньше, пенсионеров — на 2,5 миллиона.

«Люди умирают или уезжают», — пишет Максим Гольдарб.

По данным швейцарского банковского конгломерата Credit Suisse, богатство каждого гражданина Украины сократилось более, чем в два раза: до 1563 долларов на человека. Гольдарб отмечает, что за четыре года президентства Порошенко финансовое состояние граждан страны ухудшилось в связи с повышением цен на топливо и налогов.

По данным зарубежных аналитиков, в рейтинге индекса человеческого развития Украина с 2013 года потеряла 10 позиций — опустилась до 88 места. При подсчете индекса учитываются такие характеристики населения страны, как уровень грамотности, продолжительность жизни и уровень доходов.

Согласно рейтингу восприятия коррупции от Transparency International, Украина оказалась самой коррумпированной страной Европы. В рейтинге счастливых стран Украина потеряла еще больше позиций: если в 2013 году страна занимала 87 место, то в 2018 оказалась на 138 строчке списка.