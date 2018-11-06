Автобан до Севастополя: в Госдуме назвали дату запуска трассы «Таврида» в Крыму

Строительство в Крыму федеральной автомобильной трассы «Таврида» идет строго по плану, никаких отклонений от графика нет. На данный момент выполнено 70% работ. Об этом Федеральному агентству новостей заявил депутат Государственной думы РФ Константин Бахарев. Назвал он и дату запуска трассы на всем ее протяжении.

Собеседник ФАН знает о ситуации не понаслышке — он представляет в нижней палате парламента Республику Крым и, в частности, городской округ Керчь, откуда, собственно говоря, дорога и берет свое начало. Во время общения с корреспондентом Бахарев находился на полуострове в рамках «региональной недели» Госдумы.

Член фракции «Единой России» сразу же сказал, что хорошо знает о проблемах, которые наблюдались в Крыму с трафиком во время минувшего курортного сезона, когда люди часами добирались до места назначения.

Открытие в середине мая 2018 года движения для легковых автомобилей и автобусов по Крымскому мосту позволило серьезно увеличить количество желающих отдохнуть на полуострове.

По словам Бахарева, у людей возникали сложности при съезде с моста, потому что он четырехполосный (по две — в одну сторону), а нынешняя дорога — пока что только двухполосная.

«Строительство федеральной трассы «Таврида» идет в плановом режиме, — свидетельствует народный избранник. — На сегодняшний день выполнено порядка 70% работ, которые ведутся в соответствии с графиком. В ближайшее время мы сможем, вне всякого сомнения, полностью открыть движение в режиме двух полос (одна полоса туда, одна — обратно. — Прим. ФАН). Как это и было изначально предусмотрено проектом».

Под словами «в ближайшее время» депутат подразумевает начало следующего курортного сезона, то есть май 2019 года.

Напомним, что «Таврида» соединит между собой Керчь и Севастополь, пройдя, в частности, через Феодосию, Симферополь и Бахчисарай. Общая протяженность трассы, как сказал депутат Госдумы, — 273 километра.

«Далее мы планируем расширить трассу и запустить ее в четырехполосном режиме: по две полосы в каждом направлении, — подчеркнул он. — Но это планируется уже не на 2019 год, а на 2020-й. Это будет такой автобан до Севастополя».

Обычно, под автобанами, прежде всего в Германии, подразумевается дорога с повышенным лимитом скорости. Будет ли то же самое в Крыму, Бахарев пока не знает. Но уже известно, что там планируется оборудовать всю соответствующую инфраструктуру: «транспортную, модельную, учреждения общепита и так далее».

«Что касается строительства непосредственно самой трассы, то изначально проектом предполагалось две очереди, — пояснил член комитета ГД РФ по контролю и регламенту. — Первая — это две полосы, а вторая — четыре. На сегодня, повторяю, первая очередь готова на 70%».

Бахарев также напомнил, что параллельно ведется строительство железнодорожного моста — в системе Крымского моста, — который планируется ввести в эксплуатацию в конце следующего года. Это, по его словам, важно по многим причинам, в том числе в плане облегчения трафика на полуострове.

«Да, существовали проблемы, связанные с большим транспортным потоком, — отметил собеседник ФАН. — Они были вызваны тем, что, действительно, количество тех, кто в этом году воспользовался Крымским мостом и на автомобильном транспорте приехал на полуостров, — очень большое. И мы рассчитываем, что часть этого потока будет перенаправлена на железнодорожную ветку».

То есть, полагает Бахарев, определенное число туристов после того, как будет запущено железнодорожное сообщение между материком и Крымом, выберет в качестве вида транспорта поезд. Особенно это касается тех россиян, которые живут не слишком близко к полуострову.

«Понятно, что нашим ближайшим соседям: из Ростовской области, Ставрополья и Краснодарского края — удобнее будет добираться машиной, — уверен единоросс. — А вот если говорить про жителей более дальних регионов, то здесь, я думаю, многие из них выберут ж/д транспорт. И, таким образом, немножко снизится нагрузка на «Тавриду».

Необходимо отметить, что в прошлом месяце, согласно информации пресс-службы «Управления федеральных автомобильных дорог «Тамань», по Крымскому мосту в обе стороны проехало почти триста тысяч автомобилистов. А вообще, с момента открытия уникального сооружения по нему проследовало более трех миллионов машин. В октябре среднесуточная интенсивность движения по мосту, соединившему два российских берега, составила около 9,26 тысячи транспортных средств. И трафик по обоим направлениям распределяется равномерно.