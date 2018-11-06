Макрон не хочет выглядеть статистом: почему Париж сорвал встречу Путина и Трампа

Формат встречи президента Российской Федерации Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в Париже изменят по просьбе французского лидера Эммануэля Макрона, сообщает «Коммерсант», ссылаясь на дипломатический источник. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

По словам собеседника издания, французский лидер был обеспокоен тем, что переговоры Москвы и Вашингтона могут привлечь больше внимания, чем все запланированные события по основной теме встречи — столетию со дня окончания Первой мировой войны.

«Эммануэль Макрон попросил Москву и Вашингтон не проводить полноформатные переговоры в Париже, чтобы они не затмили подготовленные Елисейским дворцом мероприятия и встречи», — отметил источник.

Трамп не готов

Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов прокомментировал ФАН опасения Парижа. Он отметил, что Макрон не хочет выглядеть статистом.

«Для начала я бы все же не стал на 100% доверять информации некого анонимного источника. Хотя такой вариант вполне допустим, учитывая личность Макрона, который выстраивает образ едва ли не главного защитника интересов Европы и не желает, чтобы хотя бы часть внимания мировых СМИ была отвлечена от его персоны, когда он является хозяином мероприятия.

А ведь тут не часть — тут все внимание будет отвлечено, учитывая, что встреча американского и российского лидеров едва ли не самое ожидаемое мировое событие, а столетие Первой мировой – это, конечно, интересно любителям истории, но явно не то, и Макрон тут будет выглядеть просто статистом, актером второго плана. Не знаю, насколько правильно сравнивать с Людовиком XIV, но Макрон — человек действительно крайне амбициозный, и зная это, вполне можно представить себе, что он попросил Вашингтон и Москву об отмене полноценной встречи», — пояснил Дмитрий Родионов.

По словам эксперта, вопрос в том, как на такую просьбу отреагировали Трамп и Путин. С одной стороны, конечно, все равно, где встречаться, если позволяет график. С другой, для Трампа может быть выгодным объявление об отмене или переносе встречи, особенно накануне выборов в конгресс.

«Еще можно предположить, что Трамп к полноформатной встрече реально не готов. Ведь предстоит обсуждение болезненной темы — ДРСМД. Трампу хочется выступить таким крутым, который одним росчерком пера уничтожает эпохальные соглашения и начинает новую гонку вооружений, не спрашивая ни у кого разрешения. Но в Европе этим крайне обеспокоены, тот же Макрон сегодня говорил об опасности разрыва договора и о необходимости создания европейской армии.