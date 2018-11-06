«Не сдала экзамен на профпригодность»: Милонов отреагировал на слова свердловской чиновницы о молодежи

Москва, 6 ноября. Депутат Государственной думы России Виталий Милонов, комментируя слова свердловской чиновницы Ольги Глацких о том, что «государство ничего не должно молодежи», заявил, что она не должна заниматься вопросами по делам молодежи.

Скандал со свердловской чиновницей разгорелся после того, как в Сети появился фрагмент ее выступления на встрече с молодежью в Кировограде. Глацких заявила, что государство «ничего не должно» молодому поколению, а заботиться о них должны их родители, так как государство «не просило родителей рожать».

По мнению депутата, чиновница «не сдала экзамен на профпригодность». Милонов в эфире радио «Комсомольская правда» подчеркнул, что Глацких не может заниматься вопросами молодежи и семьи, так как ее взгляды сильно отличаются от «действующего духа российского законодательства».

«Возможно, она отличный специалист в других областях, но заниматься вопросами молодежи и семьи она точно не может, потому что ее мировоззрение кардинально отличается… от послания президента, от федеральных законов, которые, наоборот, стараются, исходя из возможности, поддерживать тех родителей, у которых есть дети», — цитирует KP.Ru депутата.

Ранее сообщалось, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение об отстранении Глацких от должности директора департамента по молодежной политики региона. Чиновница, отметив, что хотела своими словами замотивировать молодежь, принесла извининения.