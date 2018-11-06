Порошенко создал страну, в которой невозможно жить: на Украине назвали причины массовой эмиграции

Киев, 6 ноября. Нынешняя власть Украины во главе с президентом Петром Порошенко создала страну, в которой невозможно жить, считают эксперты.

Украинский портал «Голос» обратил внимание на обратно пропорциональную связь — пока кошельки обычных украинцев пустеют, Порошенко продолжает богатеть. Так, общий доход президента в этом году составил 126,7 миллиона гривен, следует из его декларации. Это в восемь раз больше, чем сумма его доходов годом ранее.

В это время доходы жителей Украины находятся на 123-м месте из 140 стран, попавших в этот рейтинг.

«Мы находимся практически на уровне Сирии», — отмечают украинские блогеры.

В связи со сложившийся ситуацией не вызывает удивление другой факт — украинцы заняли первое место среди тех, кто в прошлом году оформил первичный вид на жительство в странах ЕС. Такие данные были приведены Статистической службой Европейского союза.

«От такой жизни по-новому украинцы массово бегут из страны, — пишет украинский портал. — По мнению экспертов, нынешняя власть создала страну, в которой невозможно жить. Уж очень отстают африканские зарплаты от европейских цен».

При этом генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пытается успокоить население, заявляя, что разница между приехавшими в страну и покинувшими ее не столь существенна.

«В прошлом году разница между теми, кто выехал, и теми, кто въехал, была 200 тысяч, которые там остались, — констатировал он. — В этом году – 600 тысяч с хвостиком. Да, это в три раза больше, но это не миллионы».

Однако у специалистов другое мнение. Они подчеркивают, что если ситуация с массовой миграцией не изменится, то страну в ближайшем будущем заполнят выходцы из стран Азии и Африки. А это может грозить фатальными последствиями для Украины.