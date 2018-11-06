Глупейшие заявления»: в РФ отреагировали на слова о «танковом вторжении» на Украину через Белоруссию

В Киеве полагают, что Россия якобы может организовать «танковое вторжение» на Украину через территорию Белоруссии — в случае, если Минск возьмет на себя ответственность за обеспечение мира в Донбассе, о чем ранее сообщил президент Александр Лукашенко. Скандальное заявление сделал экс-заместитель начальника генштаба ВСУ Игорь Романенко, передает УНИАН.

По словам Романенко, Минск выразил готовность поддержать стабилизацию мира на юго-востоке Украины лишь с подачи России, а это «неприемлемо для Украины из-за того, что Москва доминирует над Белоруссией во всех областях, в том числе в военной».

Так бывший замначальника ВСУ прокомментировал инициативу белорусского президента Александра Лукашенко обеспечить проведение выборов в ДНР и ЛНР. В Москве же подчеркнули, что этот вопрос, в первую очередь, нужно решать с местными властями в Донбассе.

«Если белорусские войска начнут обеспечивать контроль над российско-украинской границей, это будет означать, что российские конвои как регулярно заходили в Донбасс, так и будут заходить дальше. Белорусы могут заехать на Украину на чем угодно — на тракторах, троллейбусах, — однако впереди них в любом случае будут российские танки. Поэтому идеи Лукашенко нам совершенно ни к чему», — объявил Романенко.

По словам заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы, провокационные высказывания Киева закономерны и следуют из нежелания соблюдать минские договоренности по Донбассу.

Как отметил собеседник Федерального агентства новостей, любая попытка стабилизировать обстановку на юго-востоке Украины воспринимается киевским истеблишментом в штыки.

«Глупейшие заявления так называемых политиков или официальных лиц Украины. Естественно, любые инициативы, направленные на урегулирование внутреннего конфликта на Украине, на защиту и возможность проведения выборов на этих территориях (ДНР и ЛНР. — Прим. ФАН) воспринимались и будут восприниматься украинской стороной негативно. То же самое, как когда в Киеве заявляли, что «не планировали никогда выполнять минские договоренности», — что является итогом работы «нормандской четверки». Поэтому что-либо ждать от этих заявлений нет никакого смысла», — рассказал депутат.

Кроме того, Чепа напомнил, что Киев не только не желает соблюдать международные соглашения по ситуации в Донбассе, но и сам продолжает еще больше обострять обстановку в регионе. Депутат выразил обеспокоенность тем, что украинские власти столь безжалостно обращаются с собственным народом.

«Любые действия, направленные на защиту мира, оказание той же гуманитарной помощи, воспринимаются Украиной негативно. А сами они — ежедневно мы читаем новостные ленты — продолжают обстрелы на юго-востоке страны, из-за которых постоянно страдают и гибнут ни в чем не повинные люди. Им отключают воду, электроэнергию, — чего только ни делают. Киев не отводит свои тяжелые вооружения, всячески пытается перекрыть все возможные пути урегулирования этой ситуации», — подчеркнул собеседник агентства.

По мнению парламентария, Киев так же выступает против любых иностранных представителей в Донбассе, поскольку боится, что тогда всем станут очевидны деструктивные действий украинской власти.