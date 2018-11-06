Госдума приняла в первом чтении закон, ужесточающий госаккредитацию вузов

Москва, 6 ноября. Депутаты Госдумы во вторник приняли в первом чтении внесенный правительством законопроект, который ужесточает правила госаккредитации вузов.

Документ обяжет учитывать собранную из независимых источников информацию об уровне подготовки студентов при аккредитации тех или иных вузовских программ. В настоящее время подобная информация собирается и оценивается по желанию, а не в обязательном порядке.

При этом отмечается, что принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов из бюджета.

Напомним, что 14 российских вузов вошли в список лучших университетов по версии американского издания U.S. News & World Report. При этом самым сильным российским высшим учебным заведением по-прежнему считается Московский государственный университет имени Ломоносова. В рейтинг также попали МИФИ, Новосибирский госуниверситет, Московский физико-технический институт и ряд других заведений.