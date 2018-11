Стало известно, когда Xiaomi представит смартфон Mi 8 Pro

Пекин, 6 ноября. Китайская компания Xiaomi 8 ноября проведет пресс-конференцию, вероятно, посвященную выпуску нового смартфона Mi 8 Pro.

Как сообщили представители компании, презентация пройдет в столице Великобритании. Предполагается, что главной темой станет локальный запуск уже известного гаджета.

Ранее сообщалось о том, что 8 ноября в продажу в Великобритании, где вскоре будет открыт первый фирменный магазин Xiaomi, поступит флагманский смартфон. Эксперты предположили, что речь идет о Xiaomi Mi Mix 3, а также ряде устройств для умного дома. Однако в связи с последним сообщением компании, мнения изменились. Пользователи теперь ожидают местного запуска Xiaomi Mi 8 Pro.

The latest in tech, meet our new flagship, the future at your fingertips. #LookInsideMi



Xiaomi’s very FIRST launch in the UK is at 2 PM on 8th Nov. 2018.

Click the link and stay tuned!https://t.co/gzdque71QFhttps://t.co/GDRrvYelDA pic.twitter.com/IdLRJJtb7w