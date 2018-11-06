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Стало известно, когда Xiaomi представит смартфон Mi 8 Pro

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Стало известно, когда Xiaomi представит смартфон Mi 8 Pro

Пекин, 6 ноября. Китайская компания Xiaomi 8 ноября проведет пресс-конференцию, вероятно, посвященную выпуску нового смартфона Mi 8 Pro.

Как сообщили представители компании, презентация пройдет в столице Великобритании. Предполагается, что главной темой станет локальный запуск уже известного гаджета.

Ранее сообщалось о том, что 8 ноября в продажу в Великобритании, где вскоре будет открыт первый фирменный магазин Xiaomi, поступит флагманский смартфон. Эксперты предположили, что речь идет о Xiaomi Mi Mix 3, а также ряде устройств для умного дома. Однако в связи с последним сообщением компании, мнения изменились. Пользователи теперь ожидают местного запуска Xiaomi Mi 8 Pro.

В конце октября в Сети появилась фотография с содержимым упаковки гаджета Xiaomi Mi Mix 3. По снимку стало известно, что в комплект устройства включено как обычное зарядное устройство, так и беспроводное. Таким образом Mi Mix 3 стал вторым смартфоном китайского производителя, который можно заряжать беспроводным способом.

Автор: Екатерина Кухарева
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