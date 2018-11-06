Депутаты на время ремонта в Госдуме переедут в здание Дома Союзов

Москва, 6 ноября. Председатель Госдумы Вячеслав Володин не исключил, что депутаты на время ремонта зала пленарных заседаний будут вынуждены переехать в здание Дома Союзов. По его словам, комплекс зданий не ремонтировался 23 года.

Он подчеркнул, что депутатам на время восстановительных работ придется переехать в здание Дома Союзов. За это время рабочие должны будут провести ремонт и реконструкцию зала пленарных заседаний. Как пишет «Парламентская газета», в 2019 году думские комитеты по международным делам и делам СНГ получат новые помещения. По словам Володина, это позволит улучшить работу депутатов.

Ранее сообщалось, что здания Госдумы и Совфеда в Москве снесут. Владелец девелоперских компаний «Интеко» и «Моспромстрой» Михаил Гуцериев рассказал о планах на здания Государственной думы и Совета Федерации в центре Москвы. По его словам, оба здания после переезда чиновников в новый парламентский центр в Мневниках будут снесены. На месте Госдумы, отметил Гуцериев, построят большой современный отель или торговый центр, а на месте Совета Федерации будет жилье.