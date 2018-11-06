Переводчик Карреры рассказал, как тренера уволили из «Спартака»

Москва, 6 ноября. Переводчик бывшего главного тренера московского футбольного клуба «Спартак» Массимо Карреры Артем Фетисов рассказал, как итальянского специалиста отправили в отставку.

По словам Фетисова, клуб оповестил об отставке Карреры в Тарасовке перед тренировкой.

«Перед тренировкой нас собрали и объявили, что клуб прекращает сотрудничество с Массимо, а соответственно и со мной. Руководство сразу обозначило свою позицию», — цитирует RT переводчика бывшего наставника красно-белых.

Фетисов признался, что был немного шокирован такими известиями, а футболисты, узнав о разрыве контракта с Каррерой, не успели даже попрощаться с ним. Он добавил, что на следующий день во время обеда, организовывал который Каррера, спортсмены смогли по-человечески попрощаться со своим наставником.

«Очень тепло посидели, было приятно», — констатировал он.

Напомним, московский «Спартак» разорвал контракт с Каррерой в октябре. Совет директоров красно-белых не был удовлетворен результатами работы Карреры за прошлый сезон, а также не увидел прогресса в этом сезоне.