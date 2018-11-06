Иди, я тебе по морде дам: депутаты Рады выясняли в эфире, кто из них больше «урод и подонок»

Киев, 6 ноября. Депутат Верховной рады Украины Александр Вилкул обвинил своего коллегу Алексея Гончаренко в том, что тот снимал на телефон умирающих людей возле Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.

Взаимные обвинения депутатов прозвучали в ходе обсуждения темы убийства чиновницы и активистки Екатерины Гандзюк на киевском телеканале ZIK. Собеседники едва не устроили потасовку в прямом эфире передачи.

Вилкул заявил, что Гончаренко не имеет права рассуждать об убийстве Гандзюк, поскольку во время трагических майских событий 2014 года в Одессе снимал на телефон «бьющихся в агонии людей возле Дома профсоюзов».

Гончаренко в ответ обвинил Вилкула во лжи и потребовал показать скандальное видео.

«Я помогал людям и оказывал им первую помощь. Самый настоящий подонок, врун и урод», — заявил он.

Вилкул не смог сдержаться и предложил оппоненту все выяснить на кулаках.

«Иди сюда, я тебе по морде дам», — выкрикнул он.

Советница херсонского мэра Екатерина Гандзюк на прошлой неделе скончалась в медицинском учреждении в Киеве после того, как 31 июля этого года неизвестный облил ее серной кислотой. Преступление было совершено возле дома чиновницы.

После государственного переворота на Украине активисты «антимайдана», недовольные незаконной сменой власти в государстве, в знак протеста установили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года возле Греческой площади в центре Одессы начались массовые потасовки между активистами «антимайдана» с одной стороны и футбольными болельщиками «ультрас» из Харькова, а также активистами «евромайдана» — с другой.

Позже побоища и беспорядки начались на Куликовом поле. В итоге драка закончилась разрушением участниками «евромайдана» палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором прятались активисты «антимайдана».

Согласно официальной информации, в результате трагедии погибли 48 человек, свыше 250 пострадали. При этом одесский депутат Вадим Савенко заявлял, что украинское руководство утаивает настоящие данные: по его словам, жертвами майских событий стали 116 человек.