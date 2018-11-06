Эксперт объяснил, почему в КПРФ отказались выдвигать Ищенко на выборы губернатора Приморья

Приморское региональное отделение КПРФ на партийной конференции в субботу, 3 ноября, приняло решение отказаться от выдвижения своего кандидата Андрея Ищенко на выборы губернатора края. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Как ранее сообщал телеканал РЕН ТВ, на решение КПРФ отказаться от Ищенко в значительной мере могла повлиять череда связанных с политиком скандалов в сфере строительства — дольщики не могут дождаться жилья уже с конца 1980-х годов. По словам пайщиков, Ищенко, будучи ранее депутатом приморского Заксобрания и гендиректором строительной фирмы «Аврора», приобрел там квартиру, но якобы дал понять остальным, что пока не заработает сам, долгострой так и будет стоять.

На сентябрьских выборах Андрей Ищенко противостоял исполняющему в то время обязанности главы региона Андрею Тарасенко. После аннулирования результатов голосования президент Российской Федерации Владимир Путин назначил врио губернатора Олега Кожемяко. Тот до этого возглавлял Сахалинскую область. Новые выборы должны пройти в Приморье 16 декабря.

Логичное решение

Политолог Иван Аркатов в беседе с корреспондентом ФАН прокомментировал решение КПРФ отказаться от выдвижения Ищенко на выборы губернатора Приморья.

«Решение представителей КПРФ не выдвигать Ищенко кандидатом в губернаторы Приморского края, с одной стороны, кому-то может показаться странным, а, с другой стороны, это вполне логично. Данное решение коммунистов Приморья понятно, так как в итоге Ищенко бросает большую тень на партию в связи с открывшимися фактами, например, про его долги.

Несколько лет судебные приставы стараются принудить его погасить долги по договору аренды земельного участка. Но тут возникает вопрос, почему до этого представители КПРФ этого не видели. Очень важно, каким образом такой человек может представлять интересы коммунистической партии в регионе. Стоит заметить, что член Совета Федерации Светлана Горячева была права, оценивая Ищенко как управленца», — заключил Иван Аркатов.

Напомним, Светлана Горячева заявила, что дала совет Ищенко сначала построить коммунизм в поселении, а потом уже претендовать на должность главы региона.

Как сообщает news.ru, Ищенко может стать независимым кандидатом.