Москва, 6 ноября. Более 740 тысяч беженцев в Ливане в зимний период столкнуться с трудностями, им не хватит средств на отопление, теплую одежду и еду, сообщила во вторник сотрудник отдела по связям Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) в Ливане Лиса Абу Халед.

Она уточнила, что в зимнее время для беженцев нет сезонных работ, а большую часть своих сбережений они уже растратили.

«Помимо того, что они сталкиваются с более суровыми условиями жизни, у них меньше ресурсов и больше расходов, чтобы согреться», — подчеркнула она в беседе с РИА Новости.

Сегодня на территории Ливана находится более миллиона зарегистрированных беженцев из Сирии, при этом 17% из них живут в неофициальных палаточных городках. Одной из главных задач УВКБ на данный момент, по словам Абу Халед, является помощь 146 тысячам сирийских семей, которые не получают пособие в 173 американских доллара для покупки топлива, одежды и лекарств.

Она уточнила, что каждый год в палаточных городках в Ливане зимой погибают сирийские беженцы. Наиболее неблагоприятная ситуация наблюдается в несанкционированных палаточных поселениях в долине Бекаа.

В настоящее время власти Сирии ждут возвращения беженцев в свои дома. По неофициальным данным, за годы вооруженного конфликта САР покинули порядка двух миллионов граждан. Сейчас большая часть сирийской территории освобождена от террористов и незаконных вооруженных формирований. Силы запрещенной в РФ террористической организации ИГ1 в САР были разгромлены при содействии российских военных.

1 Организация запрещена на территории РФ.