Люди не знают, сколько платят за НАТО: автор петиции объяснил, почему Италия должна выйти из Альянса

Петиция с требованием выхода Италии из НАТО появилась в Интернете. Ее уже подписали более 33 тысяч человек. Организаторы сбора подписей уверены, что для бюджета страны членство в Альянсе — слишком большая нагрузка, особенно учитывая тот факт, что в ближайшем будущем планируется значительное увеличение расходов.

Немаловажен также и политический аспект.

«Выйдя из НАТО и обретя нейтральный статус, Италия восстановит значительную часть своего суверенитета: таким образом она сможет выполнять функцию моста мира как на юг, так и на восток», — уверены авторы петиции.

Федеральному агентству новостей удалось взять интервью у одного из инициаторов сбора подписей, итальянского публициста Джульетто Кьеза.

«По всей Италии существуют комитеты против войны и против НАТО, — рассказал он. — Они уже давно занимаются сбором подписей. В разных местах Италии развивается эта народная инициатива».

Что же касается перспективы выхода страны из НАТО, то, по мнению собеседника ФАН, нынешнее итальянское правительство, а именно партия «Движение пяти звезд», будет блокировать любые подобные инициативы.

«В правительстве никогда даже не поднимался вопрос о выходе Италии из НАТО, — констатировал Кьеза. — К сожалению, необходимо признать, что нынешнее итальянское правительство не допустит никаких сдвигов в этом направлении. Нет никаких поводов полагать, что на нынешний момент возможно такое развитие событий».

Итальянский публицист также напомнил, что председатель совета министров Италии Джузеппе Конте во время своего визита в США, куда он ездил для встречи с президентом Дональдом Трампом, подтвердил, что «Италия остается верным союзником Североатлантического блока».

«В итальянском парламенте также нет политических сил, которые бы настаивали на выходе страны из НАТО или хотя бы предлагали рассмотреть эту тему. Есть отдельные депутаты, которые поддерживают нашу инициативу. Но пока общественное мнение не очень информировано о положении дел и не знает, сколько мы платим за участие в НАТО, не знает, что в Италии есть больше ста американских баз и баз НАТО!» — отметил один из авторов петиции.

По мнению Кьезы, сейчас самая главная проблема — неосведомленность общественного мнения.

«Мейстримовые СМИ очень тщательно замалчивают эту информацию. Мы много раз открыто об этом говорили, в том числе я лично выступал по телевидению, рассказывая, что Италия ежедневно тратит не менее 70 миллионов евро на поддержание нашей военной системы, участвующей в НАТО! Это огромная сумма! Около 25 миллиардов евро каждый год на это уходит!» — возмущен Кьеза.

«Наша борьба находится в первоначальной стадии, — считает Кьеза. — Предстоит долгая работа, которую надо делать, чтобы большинство населения знало о состоянии дел!»

Напомним, Италия является членом НАТО с 1949 года, момента создания Альянса. Членство Италии в НАТО стало результатом усилий местных проамериканских политиков Италии с одной стороны и действий самих США, которые настаивали на включении Италии в НАТО ради стратегического расположения военных баз.