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В Кремле следят за ходом выборов в США — Песков

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В Кремле следят за ходом выборов в США — Песков

Москва, 6 ноября. Российские власти следят за ходом промежуточных выборов в США. Об этом во вторник заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, как Кремль смотрит на американские выборы.

«Нормально смотрим, естественно отслеживаем ход выборов», — цитирует Пескова  корреспондент Федерального агентства новостей.

Напомним, что 6 ноября в США начинаются так называемые промежуточные выборы, в ходе которых будет полностью обновлен состав Палаты представителей — нижней палаты конгресса США. Кроме того, в этот день переизбираются 35 из 100 сенаторов, а также 39 губернаторов штатов.

Промежуточные выборы чрезвычайно важны для американского истеблишмента. Если большинство мест в Палате представителей вновь получат демократы, они смогут запустить процедуру импичмента президента США Дональда Трампа.

Автор: Анна Клименко
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