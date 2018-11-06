В Кремле следят за ходом выборов в США — Песков

Москва, 6 ноября. Российские власти следят за ходом промежуточных выборов в США. Об этом во вторник заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, как Кремль смотрит на американские выборы.

«Нормально смотрим, естественно отслеживаем ход выборов», — цитирует Пескова корреспондент Федерального агентства новостей.

Напомним, что 6 ноября в США начинаются так называемые промежуточные выборы, в ходе которых будет полностью обновлен состав Палаты представителей — нижней палаты конгресса США. Кроме того, в этот день переизбираются 35 из 100 сенаторов, а также 39 губернаторов штатов.

Промежуточные выборы чрезвычайно важны для американского истеблишмента. Если большинство мест в Палате представителей вновь получат демократы, они смогут запустить процедуру импичмента президента США Дональда Трампа.