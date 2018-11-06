Песков отреагировал на очередное обвинение США о «вмешательстве» в выборы

Москва, 6 ноября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на высказывания аналитиков о том, что Москва продолжает вмешиваться в американские выборы.

«Какие аналитики? И что конкретно они говорят? Мы не знаем кто они, понимают ли они что-то в кибербезопасности», — передает корреспондент Федерального агенства новостей слова Пескова.

Журналисты уточнили, что речь идет о фирме, которая работает при американском аналитическом центре «Атлантический совет».

«Я не готов такие точки зрения комментировать», — добавил он.

Напомним, Вашингтон голословно обвинил Россию во «вмешательстве» в американские выборы после победы Дональда Трампа в 2016 году. Расследованием дела о «российском вмешательстве» занимается спецпрокурор Роберт Мюллер. Москва все выдвинутые США обвинения категорически отрицает.

Политический эксперт международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок, комментирую кибероперацию США из-за «вмешательства» РФ в выборы, подчеркнул, что у Вашингтона позиция такова: русские «виноваты» всегда.