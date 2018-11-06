В Совфеде поддержали проверку пользователей мессенджеров

Правительство подготовило новые правила идентификации пользователей мессенджеров. Теперь программами сможет пользоваться только тот человек, на которого оформлен номер телефона, используемый для входа в приложение.

Как стало известно, корректность данных будут проверять сами администраторы мессенджеров, а оператору связи будет выделено около 20 минут на обработку соответствующего запроса от сервиса. Более того, сотовые операторы должны будут вносить в свои банки данных сведения о том, какие приложения для переписки используют клиенты.

Те граждане России, кто уже пользуется мессенджерами, не будут проходить идентификацию, если данные оператора и сервиса уже совпадают. Однако при внесении изменений в данные пользователю придется пройти идентификацию вновь.

Согласно постановлению Кабмина, правила вступят в силу через 180 дней. Сенатор РФ от республики Крым, член Совета Федерации Сергей Цеков выразил уверенность, что решение деанонимизировать пользователей, связав их номера телефонов с мессенджерами, поможет в борьбе за безопасность россиян.

«Я считаю это правильным решением (введение новых правил идентификации. — Прим. ФАН). Оно позволяет исключить случаи, когда в подземном переходе любой желающий может купить SIM-карту и через нее использовать мессенджеры для планирования теракта, например. Как бы это не выглядело для тех, кто не согласен с подобным решением, это все равно забота о безопасности наших людей, решение оправдано именно этим», — пояснил сенатор.

Сенатор отметил также, что нечто подобное было и раньше, к примеру, «велась запись телефонных разговоров, но доступ к ним можно было получить только с разрешения соответствующих органов».

«И ситуация с мессенджерами не будет исключением. Другими словами, переписка будет сохраняться, но доступ к ней можно будет иметь только после согласования с определенными инстанциями и в случае какой-либо необычной ситуации, вроде расследования преступления и т. д. Ужесточение процесса пользования Viber, Whatp Up, Telegram и подобными программами — это нормально. Я не считаю, что при этом есть ограничение прав пользователей. В данном случае история переписки будет под замком», — заключил Сергей Цеков.

Напомним, в июле прошлого года президент России Владимир Путин утвердил закон о мессенджерах. С 1 января 2018 года в российское правовое поле было введено понятие «мессенджер» и установлены обязанности подобного программного обеспечения. Одной из таких обязанностей является идентификация пользователей по абонентскому номеру.

Однако ранее, согласно закону, информация об абонентском номере пользователя программы могла передаваться третьим лицам. В настоящее время правительство внесло поправки в данный пункт.