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В Кремле не ожидают ясности в отношениях РФ и США после выборов

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В Кремле не ожидают ясности в отношениях РФ и США после выборов

Москва, 6 ноября. Рано предполагать, наступит ли большая ясность в российско-американских отношениях после предварительных выборов в США, назначенных на 6 ноября. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Обманываться и предполагать рано», — указал он, отвечая на вопрос, ожидается ли, что после выборов наступит большая ясность в американо-российских отношениях.

Выборы текущего года в Америке проводятся 6 ноября — в день так называемых «промежуточных выборов» в середине первого президентского срока 45-го главы Белого дома Дональда Трампа.

Автор: Роман Меркулов
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