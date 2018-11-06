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Песков сообщил, когда может состояться полноформатная встреча Путина и Трампа

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Песков сообщил, когда может состояться полноформатная встреча Путина и Трампа

Москва, 6 ноября. Вероятнее всего, новая полноформатная встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа сможет состояться во время саммита G20 в Аргентине, сообщил во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, об этом представитель Кремля заявил, комментируя срыв обстоятельной встречи глав государств, которую планировалось провести в ноябре в Париже во время событий, приуроченных к годовщине окончания Первой мировой войны.

«Гарантированно они вместе окажутся в Аргентине. С большей вероятностью можно говорить именно об этой возможности», — сказал Песков.

Песков сообщил, когда может состояться полноформатная встреча Путина и Трампа

Комментировать сообщения СМИ о том, что встреча Путина и Трампа была отменена по просьбе президента Франции Эммануэля Макрона, Песков отказался. Он отметил, что лидеры в любом случае увидятся в Париже.

«Без комментариев. Повестка насыщенная, и нет места. «На ногах» так или иначе пересекутся и договорятся, когда смогут обстоятельно поговорить», — пояснил представитель Кремля.

Ранее дипломатические источники сообщили, что полноформатная встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Париже была отменена, поскольку глава Франции Эммануэль Макрон не захотел, чтобы российско-американский саммит «затмил» празднования 100-летия со дня окончания Первой мировой войны.

Автор: Роман Меркулов
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