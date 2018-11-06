Не буду гадать на кофейной гуще: Песков прокомментировал создание базы США в Польше

Москва, 6 ноября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность создания американской военной базы в Польше, а также высказывание главы Белоруссии Александра Лукашенко о том, что он против нахождения в государстве оружия российского производства.

Официальный представитель российского лидера, отвечая на соответствующий вопрос о словах Лукашенко, отметил, что предпочитает оставить высказывание политика без комментариев.

«У нас союзное государство. Белоруссия — наш партнер и в плане торгово-экономического сотрудничества, и в вопросах безопасности», — подчеркнул Песков.

При этом журналисты попросили пресс-секретаря прокомментировать известие о создании американской военной базы в Польше.

«Я не знаю. Не буду гадать на кофейной гуще», — ответил Песков.

Напомним, ранее белорусский президент заявил, что Минск и Москва предпримут адекватные меры в ответ на возможное размещение военной базы США в Польше. Он не исключил, что при таком развитии сценария на белорусской территории будет размещена дополнительная военная инфраструктура.

Ранее Лукашенко уже заявлял, что Минск и Москва думают об адекватном ответе «с минимальными затратами» на возможное размещение базы на территории польского государства.