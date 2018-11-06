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Кремль прокомментировал легитимность выборов в ДНР

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Кремль прокомментировал легитимность выборов в ДНР

Москва, 6 ноября. Вопрос о признании Россией выборов в Донецкой народной республике (ДНР) необходимо будет задать уже после дня голосования. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам Пескова, пока говорить о признании или не признании выборного процесса рано. При этом он отметил, что не вполне корректными являются заявления о том, что выборы в Донецкой народной республике противоречат минским соглашениям.

«Они (выборы — Прим. ФАН) не идут в разрез с минскими соглашениями. По крайней мере, в них ничего не говорится», — отметил Песков.

Он подчеркнул, что плачевная ситуация, которая сложилась сейчас в республиках Донбасса, спровоцирована как раз нежеланием Киева идти на исполнение минских договоренностей.

Пресс-секретарь президента России также отметил, что Кремль надеется на позитивные перемены в регионе после выборов. По словам Пескова, главы ДНР и ЛНР, безусловно, имеют большое влияние на происходящее в Донбассе, но ситуация зависит во многом и от украинской стороны.

Автор: Анна Клименко
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