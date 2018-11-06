«Наполеоновская гигантомания»: бывший юрист Навального рассказал о работе в его «штабе»

Москва, 6 ноября. Уверенность в себе и замашки обличителя «пороков политиков», которые блогер Алексей Навальный демонстрирует в своих видео, являются показными. Под ними прячутся крайняя неуверенность в себе и страх остаться без сторонников. Об этом заявил бывший юрист фонда Алексея Навального и экс-глава «московского штаба» блогера Виталий Серуканов.

Серуканов, по его же словам, ушел из команды блогера в конце 2017 — начале 2018 года. И теперь стал для Алексея Навального едва ли не предателем. По словам Виталия, за показными «нахрапом и вождизмом» Навального скрываются куча комплексов.

«У него наполеоновская гигантомания. Если он выходит на улицу, там должна быть огромная толпа. У Алексея безумная неуверенность в себе», — сказал Серуканов в интервью KP.Ru.

Экс-юрист фонда Навального рассказал, что блогер хамски общается со своими подчиненными, а на работу берет исключительно тех, кто не может дать ему отпор. В первую очередь, речь идет о «преданных женщинах», которые искренне верят в убеждения Навального. Например, к юристу Любови Соболь блогер относится «хуже всего»: по словам Серуканова, Навальный часто изводит ее при всем коллективе и «доводит до слез».