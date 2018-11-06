Путин выступит на заседании комиссии по вопросам ВТС — Песков

Москва, 6 ноября. Президент РФ Владимир Путин начинает рабочую неделю в Москве, пройдет ряд внутренних встреч и совещаний. Об этом заявил во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Президент примет участие в заседании комиссии по вопросам ВТС с вступительными словами. К вечеру планируется встреча с членами Совета безопасности, проинформируем», — уточнил Песков.