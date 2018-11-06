Ученые рассказали, когда восстановится озоновый слой Земли

Вашингтон, 6 ноября. Озоновый слой Земли постепенно восстанавливается, несмотря не прежние апокалиптичные прогнозы некоторых экологов. К такому выводу пришла Всемирная метеорологическая организация.

При этом специалисты признали, что восстановление происходит весьма медленными темпами — примерно на 1-3% каждые 10 лет. Таким образом, к 2030 годам озоновый слой будет полностью восстановлен на Северном полушарии, а к 2060 году — на всей Земле.

Эксперты из ВМО отметили, что ключевую роль в восстановлении планеты сыграл Монреальский протокол, который запретил производство химических веществ, разрушающих озоновый слой.

Исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде Эрик Солхейм выразил надежду на то, что новые поправки к Монреальскому протоколу (Соглашение Кигали) помогут улучшить экологию, пишет KP.ru.

Отметим, что Соглашение Кигали вступает в силу с 1 января 2019 года. Оно обязывает страны снизить объемы выброса в атмосферу гидрофторуглеродов, что, как полагают ученые, поможет приостановить дальнейшее повышение температуры на планете.

Озоновый слой — часть стратосферы Земли, содержащая большое количество озона. Он позволяет поглощать часть исходящего от Солнца ультрафиолета.