Киев, 6 ноября. Руководители партии «Оппозиционный блок» и представители ветеранских организаций во вторник, 6 ноября, почтили память освободителей Киева. Об этом рассказали в пресс-службе блока.

Они возложили цветы к могиле генерала Николая Ватутина и Вечному огню в Парке Вечной Славы по случаю 75-летия освобождения Киева.

По словам одного из лидеров партии, депутата парламента Украины и вице-премьера оппозиционного правительства Натальи Королевской, украинцы будут хранить в сердце память о подвиге освободителей Киева. Она также поблагодарила ветеранов за вклад в мирное будущее. По словам Королевской, их жизнь служит примером мужества.

Кроме того, «Оппозиционный блок» призвал украинцев «поддержать борьбу за мир и развитие Украины». Партия упрекнула Киев в необъективности в вопросе оценки истории.