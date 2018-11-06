Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

Оппозиция и ветераны на Украине почтили память освободителей Киева

40
0 Оставить комментарий

Оппозиция и ветераны на Украине почтили память освободителей Киева

Киев, 6 ноября. Руководители партии «Оппозиционный блок» и представители ветеранских организаций во вторник, 6 ноября, почтили память освободителей Киева. Об этом рассказали в пресс-службе блока.

Они возложили цветы к могиле генерала Николая Ватутина и Вечному огню в Парке Вечной Славы по случаю 75-летия освобождения Киева.

По словам одного из лидеров партии, депутата парламента Украины и вице-премьера оппозиционного правительства Натальи Королевской, украинцы будут хранить в сердце память о подвиге освободителей Киева. Она также поблагодарила ветеранов за вклад в мирное будущее. По словам Королевской, их жизнь служит примером мужества.  

Кроме того, «Оппозиционный блок» призвал украинцев «поддержать борьбу за мир и развитие Украины». Партия упрекнула Киев в необъективности в вопросе оценки истории.

Оппозиция и ветераны на Украине почтили память освободителей Киева

Автор: Алия Садыкова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.