Москва, 6 ноября. Военный эксперт Виктор Баранец рассказал, когда решится спор между Россией и Украиной об Азовском море.

Отношения между Россией и Украиной в очередной раз обострились после того, как украинские пограничники в марте этого года незаконно задержали российское судно «Норд» в Азовском море. Экипаж корабля — все они — россияне — обвинили в нарушении правил въезда в Крым. Двое членов экипажа смогли вернуться на родину через Белоруссию, еще семерых обменяли в октябре на украинских моряков. Единственным, кто остается в «плену» Киева, — капитан корабля Владимир Горбенко.

В августе этого года Киев задержал еще один российский корабль — танкер «Механик Погодин» — в порту Херсона.

После «недоброжелательных» шагов Киева последовали ответные меры Москвы. Российские пограничники начали тщательный досмотр украинских судов в Азовском море. По оценкам киевских экспертов, ущерб от простоя судов составляет 100 миллионов гривен в месяц.

Впоследствии Киев заявил о создании военно-морской базы в Бердянске, перебросил корабли. Кроме того, украинские власти получили от Соединенных Штатов два списанных патрульных катера класса Island. Россия ответила Киеву переброской в Азовское море кораблей и катеров Черноморского флота и Каспийской флотилии.

В ноябре в Евросоюзе заявили, что Россия и Украина должны разрешить «азовский вопрос» посредством диалога и в рамках существующего договора от 2003 года, в котором говорится: Азов — море общего пользования России и Украины.

По информации KP.Ru, военный эксперт отметил, что проблему «дележки» Азовского моря невозможно решить до тех пор, пока Украина не пойдет на компромиссы. Баранец подсказал украинским властям, что для решения «азовского вопроса» Киев должен признать, что Крым — часть России.

Киев, несмотря на итоги референдума, на котором крымчане демократическим путем проголосовали за воссоединение с Россией, не признает решение жителей полуострова и по-прежнему считает «своей территорией». В Москве неоднократно подчеркивали, что голосование прошло в полном соответствии с нормами международного права и уставом ООН. Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос принадлежности Крыма закрыт раз и навсегда.