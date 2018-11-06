В Госдуме оценили новые правила проверки пользователей мессенджеров

Москва, 6 ноября. Утверждение правительством РФ правил идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона абсолютно логично, государство должно иметь рычаги давления для противодействия негативным явлениям. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко.

Депутат, комментируя разработанный правительством проект новых правил, отметил, что у оформленного в приложении телефона должен быть конечный адресат.

«Если человеку нечего скрывать, то в этой инициативе нет ничего страшного и сложного», — цитирует его RT.

При этом Ющенко подчеркнул, что посредством мессенджеров происходит распространение запрещенной информации, в частности об экстремизме, которая влияет на «неокрепшие умы». Государство должно иметь рычаги давления для предотвращения такой угрозы, констатировал депутат.

Напомним, согласно инициативе правительства, сотовых операторов обяжут вносить в базы данных сведения о том, в каких приложениях ведут переписку их клиенты. Компании будут также присваивать клиентам уникальный код идентификации, который дает им мессенджер.

Как отметил глава Роскомнадзора Александр Жаров, новшество необходимо для создания для граждан России безопасной коммуникационной среды.

Во вторник, 6 ноября, кабинет министров РФ ратифицировал новые правила идентификации пользователей. Соответствующие изменения вступят в силу через шесть месяцев.