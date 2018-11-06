Донецк, 6 ноября. В Донецкой народной республике во вторник стартовало досрочное голосование на выборах главы ДНР и Народного совета.

Досрочное голосование продлится до 10 ноября. Первыми участие в нем приняли военные одной из частей в Донецке. Как сообщило Донецкое агентство новостей, бюллетени привезли в часть членами участковой избирательной комиссии №73 в Ворошиловском районе Донецка, а в одном из помещений части была размещена переносная урна.

Досрочно на выборах руководства ДНР смогут проголосовать граждане, которые по уважительной причине не смогут прийти на избирательные участки 11 ноября.

В воскресенье в Донецкой и Луганской народных республиках пройдут выборы глав, а также депутатов Народных советов. В ДНР участие в борьбе за пост главы республики примут пять кандидатов — Денис Пушилин, Елена Шишкина, Роман Храменков, Владимир Медведев и Роман Евстифеев. На выборах в Народный совет жители ДНР смогут поддержать одно из двух движений — «Донецкая республика» или «Свободный Донбасс».