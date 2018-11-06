Последний из могикан: 7 ноября по Красной площади пройдет уникальный «убийца танков»

5 ноября на Красной площади состоялась генеральная репетиция торжественного марша в честь 77-й годовщины военного парада 1941 года. Корреспондент Федерального агентства новостей посетил это мероприятие.

Мокрый камень хуже фрица

Утро минувшего понедельника для меня началось часа в четыре. Быстрый подъем, прыжок в такси — и вот я уже на Васильевском спуске в центре Москвы. Здесь уже оживал лагерь с доставленной накануне техникой. Взрыкивали танковые дизели, тарахтели на прогреве «движки» бронемашин.

Все настоящее, все аутентичное, как тогда, в ноябре 1941 года. И красные от недосыпа глаза, и холодный ветер с Москвы-реки, и солярный выхлоп, и густой запах машинного масла, и суровая шершавость брони под рукой. Правда, не было осадного положения в столице, эвакуации, панических слухов о бегстве руководства страны, воздушных налетов и, конечно, тяжелейших боев на западном направлении.

Да, всего этого 5 ноября 2018 года, в отличие от 7 ноября 1941 года, не было. Почему? Потому что спасибо деду за Победу — именно так. Выстояли. Выжили. Победили.

...А еще в начале ноября 2018 года в Москве не оказалось снега. Это придавало довольно странный вид парадным «коробочкам» бойцов-лыжников, зато вызывало бурную радость у механиков-водителей. Ведь, как говорили умудренные, мокрый камень под гусеницами, да еще при «минусах», — это хуже фрица…

Мероприятие постепенно набирало обороты. Появлялись словно из-под земли сотрудники спецслужб. Упакованные в балаклавы, шлемы, разгрузники и подсумки они деликатно просили разрешения сфотографироваться на фоне техники 1940-х. Им столь же деликатно давали «добро» на фотосессию, одновременно решая 33 насущных вопроса, включая столь нетривиальный, как открывание намертво захлопнувшегося танкового люка, имея для этого лишь отвертку и бездну энтузиазма.

Ожидается, что 7 ноября, в День воинской славы России, на Красной площади соберутся не менее 12 тысяч человек: пять тысяч участников шествия и семь тысяч зрителей. В числе последних — ветераны Великой Отечественной войны, участники военного парада 1941 года и Парада Победы 1945 года. Традиционно по Красной площади 7 ноября должна была проследовать и военная техника времен Великой Отечественной, предоставленная частными коллекционерами.

В мероприятии будут задействованы танки, САУ, бронемашины, автомобили и буксируемые орудия — всего не менее 35 единиц. Большую часть этой самоходной музейной коллекции — около 25 единиц техники — должен был выставить Музей военной техники Вадима Задорожного. Принимала участие в торжественном марше и самоходка СУ-85 из Музея отечественной военной истории в Падиково.

Дорога ярости

К шести часам подготовка была закончена, и техника стала выдвигаться из лагеря на Красную площадь. Слева вонзалась в небо Спасская башня Кремля, справа подпирал облака своими куполами собор Василия Блаженного, снизу лязгали о брусчатку траки. За все годы проживания в Москве это был первый раз, когда я прибыл на главную площадь страны… танковым десантом. Поверьте — незабываемые ощущения.

По прибытии на место репетиции технику расставили вдоль ГУМа, а саму площадь заполнили парадные «коробочки» военнослужащих, одетых красноармейцами и ополченцами. Рядом с военнослужащими заняли положенные им места кадеты и курсанты.

В 1941 году парад сначала запланировали на 9 утра, затем перенесли на 8 утра. 5 ноября 2018 года генеральная репетиция торжественного марша началась в 10:00.

И раз! Раз! Раз, два, три! — впечатывая каблуки в Красную площадь, прошагала знаменная группа 154-го отдельного комендантского Преображенского полка. Следом под раскаты военного марша качнулись «коробочки» и пошли, пошли, пошли… Темп — 120 шагов в минуту. Надрывался оркестр. Надраенная медь стреляла зайчиками. Ветер с реки выжимал слезы из глаз. Над головой голубело не по-ноябрьски пронзительно-солнечное небо. Мирное небо.

И раз! Раз! Раз, два, три! Столько раз, сколько нужно, чтобы отработать все «от и до». Чтобы без сучка и задоринки. Чтобы, когда 7 ноября вся страна будет смотреть на марш, прохождение парадных «коробочек» вызывало у зрителей гордость, а не сочувствие.

И раз! Раз! Раз, два, три! — до полного автоматизма, до впадения в нирвану. Кто совсем впадал, тех аккуратно выводили из рядов и давали на скамеечке прийти в себя. Остальные же, щетинясь штыками, стволами и лыжами, продолжали отрабатывать прохождение мимо Мавзолея.

У парней — белые лица, у девчонок — белые банты. У всех вместе — до хруста сжатые зубы. Это уже была не Красная площадь, а какая-то дорога ярости. Всем яростно хотелось пройти на «отлично». Чтобы прадедам, маршировавшим тут в 1941-м, не было стыдно за своих потомков. Воздух звенел и вибрировал. В слитном грохоте марширующих ног утонул бой курантов.

И раз!..

Отставить. Внезапно — ура! — у всех все получилось. А когда люди покинули площадь, наступило время стали.

Команда «Заводи!» — и по брусчатке покатили, сохраняя указанный порядок, танки, бронемашины, автомобили и пушки. Учились экипажи, училась техника. За ограждением зрители учились до хруста выворачивать шеи, чтобы успеть сделать селфи на фоне лязгающей по брусчатке «тридцатьчетверки».

Все очень старались, поэтому и здесь у всех все получилось. Хотя, конечно, и не сразу.

Уникальная «восемьдесят пятая»

В перерыве между проходами боевой техники корреспонденту ФАН удалось побеседовать с Александром Зайцевым, заместителем директора расположенного в подмосковной деревне Падиково Музея отечественной военной истории. Александр во время репетиции управлял самоходной артиллерийской установкой СУ-85.

Что побуждает людей браться за столь нетривиальное дело, как реставрация боевой техники времен Великой Отечественной? Тут у каждого свой путь. Например, Зайцев заинтересовался военной тематикой после того, как во втором классе родители привезли его в Брестскую крепость. Дальше было запойное чтение книг о войне, которое и привело Александра в какой-то момент на стезю реставратора.

«Так это все у меня понемногу пошло, поехало и… несется до сих пор!», — с улыбкой добавил Александр.

Музей отечественной военной истории далеко не первый год отправляет свои экспонаты для участия в торжественных мероприятиях у стен Кремля. В частности, на Красной площади уже бывала находящаяся в коллекции музея легендарная реактивная система залпового огня БМ-13 «Катюша».

«Я второй год участвую в подготовке проведения торжественного марша на Красной площади», — сообщил замдиректора музея.

Александр Зайцев пояснил ФАН, что 5 ноября музей в Падиково выставил на Красную площадь всего один экспонат — противотанковую самоходную артиллерийскую установку СУ-85. Но зато этот образец по-настоящему уникален.

«Восемьдесят пятая» выпускалась относительно небольшой серией: всего за 1943—1944 годы было изготовлено порядка 2650 таких машин. При этом СУ-85 активно использовалась в боях. Будучи созданной для борьбы с немецкими «Тиграми» и «Пантерами», самоходка действовала непосредственно на передовой. Все это оставляло СУ-85 мало шансов «дожить» до музея. Самоходка из Падиково уникальна тем, что является на данный момент единственной в мире СУ-85 не только полностью комплектной как снаружи, так и внутри, но еще и находящейся на ходу.

«В государственных музеях, конечно, можно отыскать «восемьдесят пятые». Но они разукомплектованы — у машин отсутствует интерьер. И эти СУ-85 не ходовые. Так что наш образец — это последний из могикан», — уточнил Александр Зайцев.

При этом СУ-85 из Падиково в тылу не отстаивалась. Как и ее «сестры», она воевала. Свидетельством тому — следы боевых повреждений, обнаруженных на броне самоходки сотрудниками Музея отечественной военной истории. Но конкретно этой «восемьдесят пятой» повезло — пройдя сквозь огненное горнило Великой Отечественной, машина уцелела.

Затем самоходке повезло второй раз — ее не утилизировали, а демилитаризировали. У СУ-85 демонтировали орудие, а оставшееся отверстие заварили листом железа. Созданный таким нехитрым способом тягач включили в состав восстановительного поезда.

«Растаскивать сошедшие с рельс вагоны машине приходилось нечасто. Большую часть времени после войны машина провела на базе. Собственно, этим и объясняется хорошее техническое состояние этого образца», — объяснил Зайцев.

В музейном строю

После 40 лет службы на железной дороге самоходку, имевшую минимальный послевоенный пробег, окончательно отправили на покой. Здесь СУ-85 повезло в третий раз. Фронтовичку не стали немедленно отправлять в лом. Ну, а потом эту самоходку отыскали ребята из Падиково, забрали к себе и полностью восстановили.

Ныне грозный «убийца танков» продолжает свою службу уже в музейном строю. 7 ноября за рычаги СУ-85 сядет лично заместитель директора Музея отечественной военной истории и проведет самоходку по Красной площади. Зайцев признал, что это будет не так уж просто.

«Обратная сторона уникальности этой СУ-85 — это опасность поломки. Если выходит из строя обычный автомобиль, то отыскать запчасти для его ремонта — не проблема. С ремонтом старой бронетехники, тем более такой, как эта самоходка, все куда сложнее», — сказал Александр.

Так что управление СУ-85, да еще на главной площади страны, — это большая ответственность.

«С чем это можно сравнить? Представьте, что вы — водитель пасхального яйца, изготовленного самим Фаберже», — предложил Зайцев.

Замдиректора музея объяснил, что от участия в торжественном марше можно получить совершенно разные ощущения в зависимости от того, обязанности какого члена экипажа ты исполняешь. Так, будучи командиром танка, можно полюбоваться праздничным убранством Красной площади и прикинуть, каково было тем, кто шел мимо Кремля 7 ноября 1941-го. На месте же механика-водителя человека больше заботит, как вести машину, чтобы на брусчатке гусеницы не сорвались в занос.

Словом, СУ-85, как настоящая фронтовичка, чувствует себя на парадах неуютно. Но если будет приказ — пройдет торжественным маршем так, что комар носа не подточит.

7 ноября торжественный марш начнется, как и генеральная репетиция, в 10:00. А после завершения марша на Красной площади до 17:00 будет действовать музей под открытым небом, где можно будет увидеть ту самую уникальную СУ-85 из Падиково.