Тотальное фиаско провокаторов: в Совфеде оценили заявление спецслужб США о «российском вмешательстве»

Москва, 6 ноября. Заявление спецслужб США об отсутствии взломов систем голосования свидетельствует о тотальном фиаско провокаторов, создавших миф о «российском вмешательстве». Об этом заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

Накануне промежуточных выборов в Конгресс, которые должны состояться 6 ноября, Вашингтон обнародовал совместное заявление нескольких ведомств, в числе которых ФБР, Минюст и национальная разведка. В документе говорится, что американские спецслужбы не располагают данными о попытках взлома систем для голосования​​​.

«Сегодняшнее признание — это тотальное фиаско американских провокаторов от политики, затеявших эту долгоиграющую возню про «вмешательство России в выборы» два года назад», — написал Косачев на своей странице в Facebook.

По словам сенатора, миф о «российском вмешательстве» в Штатах создали для того, чтобы оправдать провал системы на президентских выборах в лице Хиллари Клинтон и дискредитировать Дональда Трампа.

Косачев отметил, что, возможно, после промежуточных выборов в Конгресс США ситуация изменится.

«Во всяком случае — с точки зрения провокаций и фейк-кампаний по оболваниванию широких слоев общественности по всему миру», — подытожил Косачев.

Напомним, Штаты неоднократно и голословно обвиняли Россию в несуществующем «вмешательстве» в избирательный процесс в США. Москва опровергала данные заявления. Ни одно из этих обвинений не было подкреплено доказательствами.