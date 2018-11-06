Фрегат «Адмирал Макаров» присоединится к группировке ВМФ РФ в Средиземном море

Москва, 6 ноября. Фрегат «Адмирал Макаров» ВМФ РФ вышел из Севастополя и направился в Средиземное море, чтобы войти в состав расположенного в данном регионе соединения. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Черноморского флота России.

Ожидается, что переброска корабля в Средиземное море состоится до конца дня. В ходе перехода фрегата моряки и пилоты военных вертолетов Ка-27ПЛ провели тренировки по взлету и посадке на палубу, а также по поиску подводных лодок.

«В настоящее время экипаж корабля проходит черноморские проливы Босфор и Дарданеллы​​​. Планируется, что уже сегодня к исходу дня корабль войдет в состав сил постоянного соединения Военно-морского флота в Средиземном море», — говорится в сообщении.

В августе сообщалось, что новейший фрегат «Адмирал Макаров» прошел испытания в Балтийском море с использованием зенитно-ракетного комплекса «Подавляющий штиль». Корабль вооружен ракетами «Калибр» и высокоточной артиллерией. Все виды оружия, которыми снабжено судно, имеют собственные вычислительные комплексы.