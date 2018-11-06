«Потенциал у нас в порядке»: в ГД оценили заявление Пентагона о российской угрозе

В Минобороны США усомнились в том, что Россия будет представлять угрозу для Вашингтона в 2025-2035 годах. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд во время выступления в университете Дьюка.

По его мнению, Россия не сможет конкурировать с Китаем по уровню военно-экономического потенциала.

«Когда мы говорим о горизонте 2025-2035 годов — это ориентир, по которому мы оцениваем свою способность выполнять свои функции на тот момент, то мы способны будем добиться больших возможностей, чем Китай, и, вероятно, Россия, которая вряд ли сможет поддерживать на том же уровне то, что она делает сейчас», — рассказал Данфорд.

По словам генерала, Вашингтон будет пристально следить за развитием Пекина, чтобы не оказаться под его влиянием.

«Думаю, следующие 20-30 лет надо смотреть на Китай как на угрозу, на которую мы должны ориентироваться», — отметил американский генерал.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в интервью Федеральному агентству новостей подчеркнул, что Пентагон зря недооценивает российский потенциал, несмотря на действительную сложность демографической обстановки в стране.

«Так нельзя говорить, и это непрофессионально так расценивать своего противника. Соединенные Штаты являются для нас потенциальным противником — и экономическим, и военным. Экономика, естественно, фактор, соответствующий возможностям. С хорошей экономической системой и человеческими ресурсами государство может представлять угрозу», — пояснил депутат.

По утверждению собеседника агентства, Соединенные Штаты и вправду превосходят Россию по числу населения, однако в Москве неоднократно рассматривают возможности улучшения демографической ситуации.

«США насчитывают около 350 миллионов населения, в Российской Федерации — около 146. Об этом неоднократно говорится, и наша фракция вносит законопроекты о том, что необходимо стимулировать демографическую ситуацию в стране. Действительно, смертность превышает рождаемость.

Помимо мобилизационного ресурса, который необходим каждому государству, нужны и те, кто будет обеспечивать армию: то есть в вооруженные силы призываются мужчины, тогда на заводах и в полях должны трудиться оставшиеся граждане, чтобы работать на оборону страны», — добавил Шерин.

Однако депутат напомнил, что у России непревзойденный военный потенциал, который признают во всем мире.

«Военный потенциал у нас в порядке, особенно при наличии ядерного арсенала. Он [Данфорд] не рассматривает Россию в качестве военной и экономической угрозы», — заключил собеседник ФАН.

Ранее Газета.ru сообщала, что Вооруженные Силы России оказались на первой строчке рейтинга сильнейших армий Европы по версии Business Insider. Американские эксперты оценили личный состав российской армии в 3,5 млн. человек, а военный бюджет в 47 миллиардов долларов. Специалисты также учли количество техники, вооружения и общий уровень развития страны. Вторыми и третьими в рейтинге оказались армии Франции и Великобритании.