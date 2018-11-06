Москва, 6 ноября. Александр Гуцан, занимающий пост заместителя генерального прокурора России, подал в отставку, сообщил знакомый с ситуацией источник.

«Гуцан уходит в отставку», — цитирует РИА Новости источника.

Напомним, Гуцан занимал должность заместителя генерального прокурора России с 2007 года. Ранее он работал на посту заместителя главного судебного пристава России, помощника заместителя генерального прокурора России по особым поручениям, главы отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности прокуратуры Петербурга.

Отмечается, что после отставки Гуцана освободится уже третье место заместителя генерального прокурора. Первое место стало вакантным после трагедии, которая случилась в начале октября — в авиакатастрофе в Костромской области погиб Саак Карапетян. Второе — после того, как в отставку подал Иван Семчишин, занимавший должность заместителя генерального прокурора с 2006 года.