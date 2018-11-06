Ростех сообщил о готовности РФ и Китая подписать контракт по разработке тяжелого вертолета

Москва, 6 ноября. Россия и КНР планируют подписать контракт по разработке тяжелого вертолета, переговоры по данному вопросу завершены. Об этом рассказал во вторник журналистам директор по международному сотрудничеству и региональной политике Ростеха Виктор Кладов.

По его словам, стороны на данный момент готовы подписать соответствующее соглашение. Кладов обратил внимание на то, что речь идет о договоре на проектирование машины, после заключения которого стартует разработка конструкторской документации.

При этом он отметил, что большая часть работ будет выполнена китайским предприятием, а что касается некоторых главных агрегатов, то их разработает РФ, передает ТАСС.

Согласно межправительственному договору, подписанному в 2016 году, холдинг «Вертолеты России» и китайская фирма Avicopter создадут перспективный тяжелый вертолет для организации его серийного производства в Китае. Межправительственное соглашение было ратифицировано председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым в феврале минувшего года.