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Лукашенко рассказал о стремлении Минска сотрудничать с США, НАТО и ЕС

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Лукашенко рассказал о стремлении Минска сотрудничать с США, НАТО и ЕС

Минск, 6 ноября. Белоруссия стремится к выстраиванию равноправного диалога, в том числе с США, НАТО и Евросоюзом. Об этом рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с группой американских аналитиков.

По словам президента, Минск стремится к сотрудничеству со всеми. Он уточнил, что Белоруссия выстраивает диалог с США, НАТО и ЕС. Лукашенко подчеркнул, что страна добивается повышения открытости и улучшения взаимопонимания между государствами.

При этом он добавил, что военно-политическая ситуация в Восточной Европе остается весьма непростой.  

Кроме того, Лукашенко считает, что Минск находится «между двумя крупнейшими центрами силами». По его словам, Белоруссия не заинтересована в конфликтах: «ни в горячих точках, ни в замороженных». Ранее президент Белоруссии рассказал о сотрудничестве с Россией.

Лукашенко рассказал о стремлении Минска сотрудничать с США, НАТО и ЕС

Автор: Алия Садыкова
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