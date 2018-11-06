«Макрон взялся за старое»: эксперт раскрыл, что стоит за идеей «общеевропейской армии»

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать независимую от США «общеевропейскую армию». Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Мы не сможем защитить европейцев, если не решим создать настоящую общеевропейскую армию. У нас должна быть Европа, которая защищает себя, — преимущественно самостоятельно, без Соединенных Штатов», — заявил Макрон в эфире радиостанции Europe 1.

Макрон подчеркнул, что сейчас Европа сталкивается с многочисленными попытками вмешательства в ее внутренние демократические процессы и киберпространство.

«Мы должны защищаться! От Китая, России, и даже от Соединенных Штатов», — заключил французский лидер.

Макрон взялся за старое

Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик в комментарии ФАН отметил, что идея не нова. Подобны предложения французские политики Ги Молле и Морис Шуман выдвигали еще 65 лет тому назад — и тогда это вызвало массовые протесты во Франции, поскольку планировалось, что «общеевропейская армия будет защищать европейские ценности от коммунизма», а в рядах ее вместе с французами, бельгийцами, датчанами правые французские политики видели и военнослужащих Западной Германии.

«Поскольку на тот момент Бундесвер еще не был создан, то французы, лишь недавно пережившие ужасы нацистской оккупации, увидели в этих планах попытку возрождения германского милитаризма. Массовые протесты, во главе которых стояли ФКП, на тот момент сильнейшая парламентская партия, и голлисты, вынудили Национальное собрание Французской республики отклонить соответствующий законопроект. И вот сейчас Эммануэль Макрон решил взяться за старое», — пояснил Владимир Соловейчик.

По словам эксперта, создание «общееевропейской армии» не принесет ничего хорошего ни французам, ни народам Европы. Отказаться от национального суверенитета в сфере обороны в пользу нового межгосударственного образования означает лишиться весомых аргументов в ходе торговых войн, в том числе с США и ее верными союзниками, такими как Великобритания.

«К тому же у Франции есть ядерное оружие, у Германии его нет. Создание «общеевропейской армии» будет тем самым означать доступ немецких генералов, многие из которых крайне право, если не сказать «пронацистски», настроены (вспомним скандальное увольнение за расистские высказывания командующего немецким спецназом еще в 2000-е), к ядерному оружию. Это станет угрозой для безопасности — и не только в Европе», — добавил Владимир Соловейчик.

Эксперт заметил также, что вырастут и военные расходы, причем существенно: надо будет содержать и не существующее сейчас командование этой армии, и ее штабы, и тратиться на дальнейшую унификацию вооружений.