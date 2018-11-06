Россиянам не придется доказывать отсутствие долгов за ЖКХ

Москва, 6 ноября. Жителям России больше не придется доказывать отсутствие долгов за жилищно-коммунальные услуги. Соответствующий законопроект Госдума приняла во вторник на пленарном заседании.

Ранее россиянам приходилось документально доказывать отсутствие долгов за ЖКХ для получения субсидий и компенсаций. Теперь ситуацию с коммунальными задолженностями граждан будет подтверждать вступившее в законную силу судебное решение. Для проверки наличия задолженностей будет использоваться банк данных.

Законопроект на рассмотрение Госдумы был внесен представителями фракций «Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая Россия». По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, нововведение должно восстановить социальную справедливость и освободить россиян от бюрократической волокиты.

Ранее в Сбербанке подсчитали, сколько денег тратят россияне в месяц, чтобы оплатить жилищно-коммунальные услуги.