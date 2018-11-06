Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Россиянам не придется доказывать отсутствие долгов за ЖКХ

50
0 Оставить комментарий

Россиянам не придется доказывать отсутствие долгов за ЖКХ

Москва, 6 ноября. Жителям России больше не придется доказывать отсутствие долгов за жилищно-коммунальные услуги. Соответствующий законопроект Госдума приняла во вторник на пленарном заседании.

Ранее россиянам приходилось документально доказывать отсутствие долгов за ЖКХ для получения субсидий и компенсаций. Теперь ситуацию с коммунальными задолженностями граждан будет подтверждать вступившее в законную силу судебное решение. Для проверки наличия задолженностей будет использоваться банк данных.

Законопроект на рассмотрение Госдумы был внесен представителями фракций «Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая Россия». По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, нововведение должно восстановить социальную справедливость и освободить россиян от бюрократической волокиты.

Ранее в Сбербанке подсчитали, сколько денег тратят россияне в месяц, чтобы оплатить жилищно-коммунальные услуги.

Автор: Василий Котов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.