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Японский робот-кондитер создал шоколад со вкусом разных эпох

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Японский робот-кондитер создал шоколад со вкусом разных эпох

Токио, 6 ноября. Японская нейросеть оказалась способна не только к анализу, но и к кулинарному творчеству. Специалисты из японской компании NEC Corporation с помощью нейросети смогли создать уникальный «исторический» шоколад, который имеет вкус, вызывающий ассоциации с разными историческими эпохами.

«Нам удалось создать шоколад со вкусом пилотируемой посадки на Луну, а также со вкусом экономического пузыря, возникшего в Японии во второй половине восьмидесятых», — пояснили в NEC Corporation.

Принцип, который лежит в основе работы робота-кондитера, на словах звучит довольно просто, однако требует от машины глубокого анализа. Искусственный интеллект изучает газетные заметки из выбранной эпохи, затем выбирает самые распространенные слова, встречающиеся в статье, и пытается интерпретировать их через вкусовые рецепторы. Например, если в статье часто фигурирует слово «рост» или «развитие», нейросеть придает шоколаду более сладкий вкус. Если «беспокойство» и «тревога» — горький, пишет Planet Today.

Автор: Антон Соколов
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