Москва, 6 ноября. Американец Майлз Грин, приехавший на Украину по волонтерской программе «Корпус Мира», рассказал о своей жизни в селе Носачив на Черкасщине. По словам мужчины, за два года он похудел на 20 килограммов, а больше всего в чужой стране ему не хватает своей собаки, кокосового масла и велосипеда.

Как рассказал Грин, по окончании университета он хотел испытать себя. Стать волонтером американца вдохновила его мать.

«Она чувствовала, что развивается благодаря этому. Я также хотел это прочувствовать, вдохновлять других быть лучше себя вчерашних», — объяснил мужчина в интервью интернет-изданию «Новое время».

Из стран, куда можно было отправиться по программе, Грин выбрал Украину. Как признался американец, интерес к государству у него проснулся из-за событий 2014 года. В селе Носачив Грин находится уже два года.

«Конечно, здесь у меня нет тех удобств, к которым я привык, я ежедневно колю дрова для себя и для пожилой одинокой соседки, тем самым помогая ей. Чувствую себя настоящим викингом, очень люблю свой топор», — поделился впечатлениями мужчина.

Он рассказал, что работает в местной школе учителем музыки и английского. По словам Грина, украинских школьников он вдохновил слушать рок и металл, а теперь хочет научить их сочинять свою музыку и писать к ней тексты. Американец добавил, что коллеги по школе заботятся о нем.

«Например, они всегда интересуются, есть ли у меня картошка. Я здесь сильно похудел – аж 20 килограммов сбросил», — сказал Грин.

В настоящее время Украина находится на грани экономического кризиса. После государственного переворота в 2014 году пришедшие к власти политики не смогли не только выполнить свои обещания о евроинтеграции и повышении уровня жизни в стране, но и вернуться к тем экономическим показателям, которые демонстрировала Украина до Майдана.

Ранее Национальный банк Украины заявил, что международные резервы страны сократились на 594 миллиона долларов из-за погашения государственного долга.